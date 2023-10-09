وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية فى كفر البطيخ الابتدائية

واصل على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة كفر البطيخ الابتدائية الحديثة.

بدأ وكيل الوزارة، جولته مقدمًا التهنئة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر والمولد النبوى الشريف متمنيا عاما جديدا سعيدا حافل بالإنجازات والإبداع.

وتفقد عبد الرؤوف، الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما تفقد وكيل الوزارة، إرجاء المدرسة معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجها بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين لتقديم خدمة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتاكيد على الانضباط الإدارى والتعليمي.