تعرف على أهمية الفحوصات الروتينية لصحة الطفل

كتبت نهير عبد النبى

يعرف معظم الآباء أن فحوصات صحة الطفل مهمة عندما يكون طفلهم صغيرًا جدًا ويتمتع بعقول وأجسام وأنظمة مناعية متطورة.ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أنه عندما يكبر أطفالهم ويبدأون في الذهاب إلى المدرسة، فإن الحاجة إلى إجراء فحوصات صحية منتظمة لا تختفي ببساطة . وبدلاً من ذلك، تتغير المواضيع التي يتناولها أطباء الأطفال أثناء الزيارات لتلبية احتياجات طفلك النامي.وحسب ما ذكره موقع carolinapedswilm فإن زيارات رعاية الطفل هي حقًا أفضل طريقة لمنع حدوث مشكلات أكبر في المستقبل .

لماذا تحافظ على زيارات منتظمة للفحص الجيد؟

مشكلة صحية بسيطة اليوم يمكن أن تتحول إلى مشكلة كبيرة غدا أثناء زيارات رعاية الطفل، سيساعدك طبيب الأطفال على الاستثمار في صحة طفلك على المدى الطويل بعدد من الطرق المهمة:

حافظ على تحديث التحصينات

هل يحصل طفلك على جميع اللقاحات التي سيحتاجها للذهاب إلى المدرسة أو الرعاية النهارية أو الأنشطة الرياضية؟

من خلال الحفاظ على جدول منتظم لفحص صحة الطفل مع طبيب الأطفال الخاص بك، ستتمكن من التأكد من عدم إصابة طفلك بأمراض شائعة ويمكنه المشاركة في المدرسة والمناهج الإضافية.

تتبع النمو والتطور

خلال كل زيارة، سيقوم طبيب الأطفال الخاص بك بفحص رؤية طفلك، وسمعه، وطوله، ووزنه، ونموه العقلي، ونموه الاجتماعي، والمزيد.

من خلال مقارنة نمو طفلك بزيارتك الأخيرة والنمو الطبيعي للأطفال في مثل عمره، يمكن لطبيب الأطفال الخاص بك التأكد من أن طفلك يتطور بمعدل مناسب ويقدم التوجيه لتحسين النمو في المناطق التي يعاني فيها طفلك .

عندما تلتزم بجدول الزيارات الموصى به لرعاية الطفل ، ستتمكن من التأكد من أن طفلك يحقق أقصى إمكاناته جسديًا وعقليًا واجتماعيًا.

تقليل مخاطر المرض

لن يتأكد أطباء الأطفال من تحديث طفلك للتطعيمات فحسب ، بل في كل مرة تحضر فيها طفلك للزيارة، سيراقبون الأمراض والعادات الشائعة التي يمكن أن تشكل خطرًا أكبر على طفلك أسفل الطريق.

إن تأخير إجراء الفحوصات الجيدة للطفل قد يؤدي إلى تفويت أي إشارات مبكرة لمشاكل صحية خطيرة.

يتم اكتشاف العديد من حالات التأخر في النمو حصريًا من خلال فحوصات صحة الطفل. والأمراض والإصابات المختلفة لا تظهر عليها أعراض واضحة على الفورولكن بدلًا من ذلك، تطور تدريجيًا.

تقديم الاستشارات الاجتماعية الأساسية

إذا كان طفلك يعاني من تحديات تتعلق بالقلق الاجتماعي أو النمو ، فيمكن لطبيب الأطفال الخاص بك مساعدتك بتوفيرالنصائح الاجتماعية والموارد الداعمة ، يمكن أن تساعد طفلك على تعلم كيفية التعامل بشكل أفضل مع المواقف الاجتماعية العصيبة في المدرسة، أو مع الأصدقاء، أو مع أفراد الأسرة الآخرين، أو مع التأثيرات الخارجية الأخرى.