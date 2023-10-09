ترامب: الصراعات الأخيرة فى العالم لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الأحداث في فلسطين وأوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان رئيسا لأمريكا في منشور على حسابه بموقع تروث سوشيال.

وتأتي تعليقات ترامب بعد الهجوم الغير مسبوق الذي تعرضت له قوات الاحتلال من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية المعروف بـ"طوفان الأقصى"، ووصفته الصحف الإسرائيلية بالفشل الذريع لتل ابيب وشبهه آخرون بأحداث 11 سبتمبر الإسرائيلية.

ووفقا لوكالة اسوشيتد برس أسرت المقاومة الفلسطينية العديد من الجنود والمدنيين الإسرائيليين، ولقي أكثر من 1100 شخص مصرعهم من الجانبين بينما أصيب آلاف آخرون.

وأشاد ترامب بالعلاقة التي جمعته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فترة وجوده في البيت الأبيض على الرغم من اندلاع التوترات قرب نهاية إدارته في عام 2020 وفي الأشهر التي تلت انتخابات 2020، ورد أن ترامب انتقد الزعيم الإسرائيلي، واتهمه بعدم الولاء بسبب رسالة التهنئة التي أرسلها إلى الرئيس بايدن.

أثناء حديثه في حدث في واترلو بولاية أيوا، ادعى ترامب ان ما يحدث في فلسطين نتيجة لاعتبار الولايات المتحدة "ضعيفة وغير فعالة" وقال ترامب في انتقاد للرئيس بايدن: " يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين ولدينا زعيم ضعيف حقًا".

وكرر ترامب تعليقاته بشان الحرب الروسية الأوكرانية حيث قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليشن هجومة في أوكرانيا لو كان ترامب رئيسا، وفي إشارة إلى علاقته التي تبدو إيجابية مع بوتين.