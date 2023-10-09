يحملون العلم والكوفية.. مسيرات لتأييد الفلسطينيين فى عدة مدن أمريكية.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت العديد من المدن الأمريكية مسيرات لدعم القضية الفلسطينية وأخرى لتأييد إسرائيل بعد الهجوم غير المسبوق الذى شنه المقاتلون الفلسطينيون على إسرائيل يوم السبت الماضى.



مسيرات لدعم فلسطين فى الولايات المتحدة

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، اندلعت مناوشة بين متظاهرين مؤيدين لكلا الجانبين قرب مجمع الأمم المتحدة بعدما احتشد مجموعة كبيرة من أنصار فلسطين فى تايمز سكوير. واحتج الأمريكيون من أصل فلسطيني أمام القنصليات الإسرائيلية فى أتلانتا وشيكاغو. بينما شاركت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابق مجتمعا يهودىا فى تجمع فى أحد المعابد فى سان فرانسيسكو.



يهود مساندون لفلسطين

وأشارت الوكالة إلى أن المظاهرات ومشاركة قادة سياسيين أمريكيين فيها يظهر التداعيات بعيدة المدى للصراع الذى دفع الولايات المتحدة على إرسال قوات بحرية إلى شرق البحر المتوسط وتقديم مساعدات لإسرائيل.



دعم فلسطين

فى نيويورك، حوطت الشرطة مجمع الأمم المتحدة مع تجمع العشرات من المحتجين الذين رددوا الهتافات ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. وعمل الضباط على فصلهم عن جماعة معارضة كانت تلوح بالأعلام الإسرائيلية.

وبينما كان المتظاهرون المؤيدون لفلسطين يغادرون عبر رجال يحملون الأعلام الإسرائيلية الحواجز واندلعت مناوشة قصيرة قبل ان تتمكن الشرطة من الفصل بين الجانبين.

وفى تايمز سكوير، أظهر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعى احتشاد أنصار فلسطيني الذين هتفوا " تحيا فلسطين" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وفى أتلانتا، تجمع أكثر من 75 شخص خارج القنصلية الإسرائيلية ودعوا إلى إنهاء المساعدات الأمريكية للدولة العبرية. وفى شيكاغو حمل المتظاهرون الكوفية الفلسطينية والأعلام ورددوا هتافات بالعربية والإنجليزية لدعم الفلسطينيين.