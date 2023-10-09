تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة المتهمين بسرقة أعمدة الإنارة للجنايات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس المتهمين بقتل سائق لمعاكسته شقيقتهما بالجيزة، وإحالة عصابة سرقة أعمدة الإنارة للجنايات.

معاكسة فتاة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل سائق بسبب مضايقة شقيقتهما، وتشاجر المتهمين مع المجني عليه ليسقط الأخير قتيلا.

تاجر عملة

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة أعمدة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بسرقة أعمدة الإنارة بمنطقة الوراق، وتقطيعها وبيعها لتجار الخردة.

قتل قهوجي

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل قهوجي خلال مشاجرة.

انتحال صفة

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 5 ملايين و500 ألف جنيه من شخصين أعلى الدائري.

لص المساكن

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة فيلا في منطقة الوايلى.

قتل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بقتل ابن خالته بالمنيرة للمحاكمة الجنائية ، بسبب الخلاف على الميراث.