تحصين 30 ألفا و230 طائرا من الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، أعمال تحصين الطيور من الأمراض الوبائية، وأخذ عينات من الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، والدكتور على عبد السلام شعوط، مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، والدكتور هشام السيد علام مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه تم تحصين 25230 طائرا ضد الأمراض الوبائية، وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين بأجر 5000 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلا عن تطهير سوق، و2 رياشه، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 30 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى 19000 طائر، وتم منح 11 تصريح نقل الطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.