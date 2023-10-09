تحصين 20 ألفا و282 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، بتحصين 20 ألفا و282 رأس أغنام وماعز وترقيم وتسجيل 1039 رأسا.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه عن طريق 180 لجنة فى 17 إدارة خارجية، خلال الأسبوع الأول من الحملة التى بدأت أعمالها أول أكتوبر الجاري، حصنت 20 ألفا و 282 رأس أغنام وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل1039 رأسا، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حيث أكد على أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية من أغنام والماعز ورفع المستويات المناعية ضد هذا المرض عند صغار المربين، وبالتالي الحملات الوقائية تحمي ثروتهم.

كما يتم استخدام لقاح يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية خلال الحملة، نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة إرتفاع في درجة الحرارة ،وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لأنه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

كما أكد مدير المديرية على ضرورة تكثيف التحصين ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتم عقد 508 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة. وتيسيرا على المواطنين أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.