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تحرير 1326 مخالفة تحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:12 م
تحرير 1326 مخالفة تحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة حملات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65493) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (14583) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (622) مخالفة السير بدون تراخيص و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(1326) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(4) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 

حملات مرورية

الاداره العامه للمرور

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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