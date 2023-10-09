تأجيل إطلاق المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم

كتبت منال العيسوي

أجلت محافظة الفيوم إطلاق المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة ، الذى كان مزمع إطلاق فعالياته يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ممثلة فى محافظة الفيوم، ووزارة البيئة وجامعة الفيوم وعدد من المدارس، باعتبارها أحد نقاط خط سير هجرة الطيور من أوروبا لمصر والعكس.

‏من جانبه، أكد محمد كارم عزالدين المنسق العام والمتحدث الرسمي للمهرجان الأول لسياحة مشاهدة الطيور، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه المحافظة ارتأت تأجيل اطلاق المهرجان نظرا لأهميته الكبرى عقب الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالمهرجان بشكل يليق بالمحافظة، باعتباره أول مهرجان سياحى بيئيى يسعى لدمج مكون السياحة البيئية فى منظومة السياحة بشكل عام، لما تتميز به مصر من مواقع وتفاصيل ومحميات طبيعية فريدة من نوعها، تستقطب السياح المصريين والأجانب وعلى رأسها سياحة مشاهدة الطيور.

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جدير بالذكر أن محافظة الفيوم تعد أحد المحافظات التى تتصدر المشهد حاليا، فى ملف السياحة البيئية ، لما تذخر به من محميات طبيعية كوادى الحيتان ووادى الريان، وبحيرة قارون، ومزمع إقامة حديقة حيوان برية فى صحراء وادى الريان بالتعاون مع دولة الاردن، كما سيتم إطلاق النسخة المصرية الاول لماراثون الرمال العالمى خلال نوفمبر المقبل.