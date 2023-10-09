اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تأجيل إطلاق المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:43 م
تأجيل إطلاق المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم أحد مناظر الطيور المشاهدة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محافظة الفيوم إطلاق المهرجان الدولى الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة، الذى كان مزمع إطلاق فعالياته يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ممثلة فى محافظة الفيوم، ووزارة البيئة وجامعة الفيوم وعدد من المدارس، باعتبارها أحد نقاط خط سير هجرة الطيور من أوروبا لمصر والعكس.
 
‏من جانبه، أكد محمد كارم عزالدين المنسق العام والمتحدث الرسمي للمهرجان الأول لسياحة مشاهدة الطيور، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه المحافظة ارتأت تأجيل اطلاق المهرجان نظرا لأهميته الكبرى عقب الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالمهرجان بشكل يليق بالمحافظة، باعتباره أول مهرجان سياحى بيئيى يسعى لدمج مكون السياحة البيئية فى منظومة السياحة بشكل عام، لما تتميز به مصر من مواقع وتفاصيل ومحميات طبيعية فريدة من نوعها، تستقطب السياح المصريين والأجانب وعلى رأسها سياحة مشاهدة الطيور.
 ‏
جدير بالذكر أن محافظة الفيوم تعد أحد المحافظات التى تتصدر المشهد حاليا، فى ملف السياحة البيئية ، لما تذخر به من محميات طبيعية كوادى الحيتان ووادى الريان، وبحيرة قارون، ومزمع إقامة حديقة حيوان برية فى صحراء وادى الريان بالتعاون مع دولة الاردن، كما سيتم إطلاق النسخة المصرية الاول لماراثون الرمال العالمى خلال نوفمبر المقبل.

سياحة

مشاهدة الطيور

الطيور المهاجرة

الفيوم

محافظة الفيوم

ماراثون الرمال

البيئة

جامعة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

إطلاق المهرجان الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالفيوم الجمعة المقبلة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 04:57 م

إطلاق المهرجان الأول لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة فى الفيوم 18 أكتوبر

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:19 ص

موسم صيد الطيور المهاجرة.. سواحل سيناء تستقبل الأسراب الهاربة من صقيع أوروبا إلى دفء أفريقيا.. الصيادون ينتظرون السمان والشرشير الصيفى والعصافير.. والتصريح بالصيد وفق ضوابط تحفظ التوازن البيئى

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:00 ص

الطيور المهاجرة فى أسوان تخطف أنظار زوار العالم

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة