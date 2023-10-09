اليوم السابع
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بحوث الصحراء يستقبل وفدا فلسطينيا للاستفادة من خبرات مصر في تقنيات الزراعة العضوية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:31 م
بحوث الصحراء يستقبل وفدا فلسطينيا للاستفادة من خبرات مصر في تقنيات الزراعة العضوية مركز بحوث الصحراء - صورة أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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استقبل مركز بحوث الصحراء اليوم وفدا فلسطينيا مكونا من ثلاث مجموعات كمستفيدين مباشرين وأربعة أعضاء في فريق مشروع "تطوير مزرعة نموذجية في قطاع غزة لتعزيز الإنتاج الزراعي الآمن" في إطار الدور التنموي لمركز بحوث الصحراء وأهمية توحيد الجهود لبناء أنظمة زراعية وغذائية عربية مستدامة .

 

وجاءت هذه الزيارة أثناء تواجد الوفد بالقاهرة حرصا منهم علي الاستفادة من خبرات مركز بحوث الصحراء في التنمية المستدامة للمناطق الصحراوية، .

 

وقال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء إن الزيارة تهدف إلي نقل الخبرة الزراعية وتعليم للمزارع العضوية والنموذجية في مصر، وتوسيع المعرفة ونقل الخبرة المصرية في تقنيات الزراعة العضوية وتقنيات الإنتاج المستدام، وتنظيم برنامج بناء القدرات لمجموعة الفتيات الخضراء، والتعلم من الممارسات الآمنة في القطاع الزراعي .

 

يشار الى أن هذا المشروع ممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ويهدف إلى تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة من رواد الأعمال الزراعيين في قطاع غزة كما يتضمن المشروع إنشاء مزرعة نموذجية بمساحة 7000 متر مربع تتضمن الممارسات الزراعية الحديثة لتحسين المدخلات الزراعية مثل المياه والطاقة والأسمدة وستكون المزرعة بمثابة نموذج للشركات ذات الصلة واختبار الحلول المبتكرة لإنتاج الزراعة والمياه والطاقة.

 

وزار الوفد مجمع المعامل المركزية للتعرف علي أنشطة المركز المختلفة حيث تم التعرف علي المخصبات الحيوية والنانوية وطرق تحضيرها وطرق استخدامها كما تمت زيارة مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومعمل ميكروبيولجي الأراضي للتعرف علي مراحل تحضير اللقاحات الحيوية بداية من العزل حتي المنتج النهائي .


مركز بحوث الصحراء

المدخلات الزراعية

فلسطين

المخصبات الحيوية



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