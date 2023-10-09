انطلاق ندوة 50 عاما من صيحة العبور لصحوة العمل بإعلام القاهرة احتفالا بنصر أكتوبر

كتب محمد صبحى

انطلقت قبل قليل، فعاليات الندوة التى تنظمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة احتفالاً بأعياد نصر أكتوبر العظيم، وذلك بمقر الكلية بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع، وتعقد الندوة تحت عنوان خمسون عاما من صيحة العبور لصحوة العمل ، ويتحدث فى الندوة اللواء دكتور سمير فرج والدكتور محمود يوسف الاستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وتعقد الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ،.وبدعم الدكتور محمد سامى عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمعوبإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام.

وبدأت فعاليات الندوة بإذاعة بعض آيات القرآن الكريم ، ثم النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم اذاعة فيلم تسجيلى من إنتاج كلية الإعلام حول حرب أكتوبر ومعارك الدبابات ومعركة المنصورة الجوية وحتى النصر.