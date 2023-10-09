النيابة تأمر بحبس ديلر الاستروكس فى مدينة السلام 4 أيام

أمرت نيابة السلام، حبس متهم بترويج مخدر الاستروكس فى مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاطل ومسجل جنائيا، عثر بحوزته على كمية من الاستروكس وزنت 700 جرام قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وعثر بحوزته على 700 جرام من مخدر الاستروكس وهاتف محمول، لتسهيل الاتصال بعملائه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.