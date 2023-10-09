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المدرسة المصرية الدولية الحكومية تعلن عن حاجتها لمعلمين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:58 ص
المدرسة المصرية الدولية الحكومية تعلن عن حاجتها لمعلمين.. اعرف التفاصيل المدرسة المصرية الدولية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية ( IBO ) في مصر عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط (MYP) من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي ) للعام الدراسي 2023 /2024 .
 
وحددت المدرسة التخصصات المطلوبة، حيث شملت  «Arabic، Religion، Social Studies، PHE، English، French، Math، IT، Biology، Physics، Chemistry، Science، Design، Art، Social worker، Psychologist». 
 
كما حددت شروط التقديم لوظيفة معلم، وهى :
 
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامه.
 
- القبول من  معلمي وزارة التربية التعليم .
 
- يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحية، حيث يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.
 
 - تقديم صحيفه أحوال حديثة معتمدة بختم النسر .
 
- تقديم سيرة ذاتية باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية .
 
- يتم تقديم الأوراق على البريد الإلكترونى للمدرسة.
 
 

التربية والتعليم

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

اخبار مصر



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