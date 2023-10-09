اليوم السابع
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القومى للمرأة ببنى سويف: 3825 حملة طرق أبواب للتوعية بالمشروعات القومية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:00 ص
القومى للمرأة ببنى سويف: 3825 حملة طرق أبواب للتوعية بالمشروعات القومية ميسرات المجلس القومي للمرأة
بنى سويف هانى فتحى

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يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى بدأت فى شهر أغسطس الماضي، والتى يتم تنفيذها داخل  كافة قرى محافظة بنى سويف.

وأكدت نرمين محمود مقرر الفرع ببنى سويف لـ"اليوم السابع"، على استمرار الحملة السادسة من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت  حتى الآن قرابة 25 ألف من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى واحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز اهناسيا وسمسطا وببا وناصر، مشيره الى أنه تم تنفيذ نحو 3825 زيارة منذ بدأ الحملة حتى الآن .

وأضافت نرمين محمود أن الحملة يتم تنفيذها داخل كافة قرى المحافظة ولا تقتصر على قرى حياة  كريمة فقط، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأضافت نرمين محمود أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأضافت نرمين محمود أنه بالتوازي مع الحملة ، يتم تنفيذ امسيات الأسرة المصرية التى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" مشيره إلى أن  الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور .

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حملة طرق الأبواب

 

المجلس القومي للمرأة ينظم حملات طرق الأبواب
المجلس القومي للمرأة ينظم حملات طرق الأبواب

 

جانب من جولات المجلس القومي للمرأة
جانب من جولات المجلس القومي للمرأة

 

حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب

 

حملة بلدى أمانة
حملة بلدى أمانة

 

زيارة القرى
زيارة القرى

 

ميسرات المجلس القومي للمرأة
ميسرات المجلس القومي للمرأة

 


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