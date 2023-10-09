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الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على ميناء غزة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 04:36 م
الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على ميناء غزة غارات إسرائيلية على غزة
كتب أحمد جمعة

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شن الطيران الحربى الإسرائيلي، الاثنين، غارة على ميناء غزة مع تواصل القصف المدفعى والغارات العنيفة على منازل المدنيين فى القطاع.

وأكدت وزارة الصحة ألفلسطينية فى غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء ألفلسطينيين فى العدوان الإسرائيلى منذ يومين لـ 560 شهيدا وإصابة 2900 آخرين، ونزوح حوإلى 80 ألف فلسطينى يتواجدون الآن فى 71 مركز إيواء بمختلف محافظات غزة.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلى من عدوأنه ومجازره بحق المدنيين منذ إعلأنه ما يسمى حالة الحرب، بقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم دونما تحذير أو إنذار، وقد ارتكب مجازر استهدفت أكثر من 15 عائلةً يقصفهم وتدمير منازلهم، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وتسبب العدوان الإسرائيلى حتى منتصف الليلة الماضية فى دمار كلى فى 72 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمإلى 619 وحدة هدمت بشكل كلى فيما تضررت بشكل جزئى 5350 وحدة سكنية منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، كما جرى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.

ضمن جهود تعزيز الجبهة الداخلية قامت طواقم الدفاع المدنى ألفلسطينية بـ193 مهمة عمل والخدمات الطبية العسكرية 341 مهمة عمل وتلقى الرقم الوطنى التابع للعمليات المركزية 2734 اتصال واستغاثة تم التعامل معها وفق الأصول، وحصر الإعلام الحكومى آثار عدوان الاحتلال فى الساعات الماضية، حيث تعاملت شركة الكهرباء مع 8436 إشارة على مركز الاتصالات، وقامت 241 مهمة عمل منها 50 مهام إزالة خطر وتوصيل خطوط قطعت جراء القصف.

يفاقم الاحتلال الإسرائيلى من الواقع الإنسانى الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والمياه من الخطوط "الإسرائيلية"، ومنع محأولة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود المصرى عبر التهديد بقصفها.

وطالب مكتب الإعلام الحكومى فى غزة بتدخل إنسانى عاجل وسريع من المجتمع الدولى لوقف إجرام الاحتلال وتوفير الاحتياجات والمتطلبات للتعامل معه.

فيما قرر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تقديم دعم إضافى لإسرائيل إثر هجمات ألفصائل ألفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، بحسب شبكة العربية.

وأبلغ الرئيس الأمريكى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية فى طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل فى الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.

وقالت الرئاسة الأمريكية فى بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتى تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التى تدعمها.

 

 


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