الصحة الفلسطينية: 687 شهيدا و3726 مصابا إثر القصف الإسرائيلي بغزة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 687 شهيدا و3726 مصابا إثر القصف الإسرائيلي بغزة، وقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن جيش الاحتلال أزال عائلات بأكملها من السجل المدني في قطاع غزة.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، :"قدمنا ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية توثق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "محطة الكهرباء في غزة مهددة بالتوقف لعدم إرسال الوقود اللازم لتشغيلها".