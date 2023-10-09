اليوم السابع
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"الصحة العالمية": مصر بلد حقق مسار القضاء على فيروس سى فى أقل من 10 سنوات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:25 م
"الصحة العالمية": مصر بلد حقق مسار القضاء على فيروس سى فى أقل من 10 سنوات منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إن المَسيرة التي قطعتها مصر، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C فى العالم إلى بلد حقَّق مسار القضاء على المرض فى أقل من 10 سنوات، هي مسيرة مذهلة، وهذا أقل ما توصف به.

وتابع الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  خلال حفل وزارة الصحة والسكان لاستلام شهادة المستوى الذهبى من الاشهاد الخاص بمنظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس سى :  لقد قدمت مصر للعالم نموذجًا يُحتذى به فيما يمكن تحقيقه عند الأخذ بأحدث الأدوات، وتوفير الالتزام السياسي على أعلى المستويات باستخدام تلك الأدوات للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح، وحريٌّ بنجاح مصر أن يبثَّ في نفوسنا الأمل والحافز للقضاء على التهاب الكبد C فى كل مكان. 

وقال: نجحت مصر في الانتقال من بلد يملك أحد أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد C في العالم إلى بلد يملك أحد أقل المعدلات من خلال خفض معدل انتشار التهاب الكبد C من 10% إلى 0.38% في مدة تزيد قليلًا على عَقد من الزمان.  

واستكمل: ومنذ أوائل عام 2000، و مصر تعزز برامجها الوطنية في مجالَي الوقاية والعلاج وفي عام 2006، أنشأ البلد اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وهي هيكل إداري معني بالإشراف على الاستجابة الوطنية لالتهاب الكبد، وتوجيهها.

وابتداءً من عام 2014، أطلق رئيس مصر حملة قومية للقضاء على التهاب الكبد C، وهو ما تعزز مجددًا في عام 2018، ووفرت الحملة اختبارات الكشف عن فيروس التهاب الكبد C، والعلاج منه دون مقابل مادي.

 وأسفرت حملة «100 مليون صحة» عن فحص أكثر من 60 مليون شخص، وعلاج أكثر من 4.1 ملايين شخص. ومثَّلت العلاجات المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر المُصنَّعة محليًّا عاملًا رئيسيًّا في النجاح الملحوظ الذي حققته الحملة -  حيث بلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C، بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج، نسبة 99%.


الصحة

الصحة العالمية

القضاء علي فيروس سى

فيروس سى

منظمة الصحة العالمية



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