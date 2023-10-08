المشدد 3 سنوات لعامل ونجله لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج البوم الأحد، بمعاقبة عامل ونجله بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ص . ح.ا" عامل ونجله "م.ص.ح"، تهمة ضرب المجنى عليه "ث. ش . ث"، بأن قاما بالتعدى عليه وضربه بمطواة واحداث عاهة مستديمة له بنسبة 25% بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.