اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 07:27 م
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المشدد 3 سنوات لعامل ونجله لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

الأحد، 08 أكتوبر 2023 06:52 م
المشدد 3 سنوات لعامل ونجله لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج البوم الأحد، بمعاقبة عامل ونجله بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ص . ح.ا" عامل ونجله "م.ص.ح"، تهمة ضرب المجنى عليه "ث. ش . ث"، بأن قاما بالتعدى عليه وضربه بمطواة واحداث عاهة مستديمة له بنسبة 25% بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

 


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