اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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والأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة..

الرئيس السيسى يبحث مع "جوتيريش" تطورات الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.. إنفوجراف

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:42 م
الرئيس السيسى يبحث مع "جوتيريش" تطورات الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.. إنفوجراف الرئيس السيسى يؤكد لـ"جوتيريش" ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفى هذا الإنفو جراف نرصد أبرز ما جاء خلال الاتصال الهاتفى بين الطريفين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة

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الاتصال تناول التباحث حول تطورات الأزمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة

 

توافق الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة

 

أكدا على ضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات

 

 وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية

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وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام

أكد الرئيس ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن

والدور الهام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن المستدامين في الشرق الأوسط

 


غزة

قطاع غزه

الحرب في غزه

الرئيس السيسى

القضية الفلسطينية

أنطونيو جوتيريش

سكرتير عام الأمم المتحدة



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