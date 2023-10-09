الداخلية: التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات

كتب محمود عبد الراضي

صرح مصدر أمنى أنه فى ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أى مخالفات تخل بالأمن العام.