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الداخلية: التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:23 م
الداخلية: التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمنى أنه فى ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أى مخالفات تخل بالأمن العام.
 

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