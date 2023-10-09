الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بذكرى انتصار 6 أكتوبر وتعلن تأييد الرئيس السيسي.. صور

كتب محمود راغب

حرص أبناء الجالية المصرية فى فرنسا، على إقامة احتفالية فى باريس قرب برج إيفل، وذلك احتفالا بانتصارات أكتوبر، وإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد العديد من أبناء الجالية أنه منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورت مصر وأصبحت جمهورية جديدة وصدق فى قوله الرئيس السيسى عندما قال "مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا"، حيث تحققت إنجازات غير مسبوقة على مدى التاريخ لكافة أبناء مصر بالداخل والخارج، وأصبحت مصر من أقوى الدول فى العالم، والتقرير الاقتصادى العالمى أوضح أن مصر من أقوى وأغنى الدول.

وفى مقدمة المشاركين بالوقفة، عبد الحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا ممثل الجالية بالاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج، وسامح أبو زيد رئيس جمعية شباب الجالية المصرية فى باريس، ونشأت الحصرى نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، والدكتورة جيهان جادو عضو المجلس البلدى بفرساى ورئيسة جمعية الأكاديمية الثقافية الدولية من قيادات الجالية المصرية بفرنسا.

ومن بين المشاركين أيضا، جبريل محفوظ مقرر الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا ورئيس جمعية التضامن المصرى الفرنسى.



الجالية المصرية بفرنسا



جانب من الاحتفالات



جانب من احتفالات الجالية