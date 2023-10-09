"الجار قبل الدار".. اعترافات تفصيلية لمتهمين بسرقة شقة جارهما

كتب أحمد حسني

اعترافات تفصيلية أدلى بها متهمان بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، من شقة جارهما في محافظة دمياط، حيث أكد المتهمان أنهما مستأجران لشقة بذات العقار محل السرقة، وعلمهما أن المجنى عليه يحتفظ بمبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية داخل شقته، واستغلا عدم تواجده وأسرته بالشقة وقاما بالدلوف إليها والاستيلاء على المسروقات.

المتهمان أرشدا عن "المشغولات الذهبية - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ به قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط، من (مالك ثلاجة - مقيم بدائرة القسم ) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) من الشقة محل سكنة الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر مواد بناء وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).