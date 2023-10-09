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التعليم تفتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:24 ص
التعليم تفتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي2023/2024، موضحة أنه على من يرغب في شغل هذه الوظيفة من الوزارة أو المديريات أو الإدارات التعليمية، التقدم بطلب لإدارة الإعارات الخارجية بالوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن تقدم الطلبات باليد حتى31 أكتوبر 2023.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشروط المطلوبة كالتالى: 
 
- ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام أو مدير إدارة بدرجة كبير ( درجة تخصصية تعليم ) مع المامة باللغة الإنجليزية.
 
- ألا يزيد السن في أكتوبر عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2014 .
 
- ألا يكون وقع علية أو جزاءات خلال السنتين الأخيرتين ولا تقل التقارير السنوية لأخر عامين عن تقدير  كف ، أو امتياز 
 
- له دراية وخبره بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية والقدرة على إدارة شئون البعثة على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من إدارة الموارد البشرية موضحاً بها ما يلى :-
 
- الاسم  وتاريخ ومحل الميلاد و الجنسية وتاريخ العمل بالتعليم والوظيفة الحالية وتاريخها القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة والمؤهلات الدراسية وتاريخها الاعارات السابقة والاجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها والجزاءات أن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها والتقارير السنوية للأعوام 2020/2021 العنوان ورقم تليفون المنزل و الموبيل وتليفون العمل .
 
- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الأمراض عموما وصلاحيته للعمل بالخارج .
 
 

التربية والتعليم

مدير البعثة التعليمية بالصومال

شغل وظيفة مدير البعثة التعليمية بالصومال

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