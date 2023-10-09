اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البورصة المصرية للسلع تعقد الأربعاء جلسة لتداول القمح

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:34 م
البورصة المصرية للسلع تعقد الأربعاء جلسة لتداول القمح وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد البورصة المصرية للسلع، بعد غد الأربعاء، الجلسة رقم 84 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةِ لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن انتهاء، الجلسة رقم 83 للبورصة المصرية للسلع الأربعاء الماضي بنجاح، وطرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.
 
وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة  في الحد من غلاء أسعار السلع، طرحت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية القمح  بالبورصة المصرية للسلع على مدار الأشهر الماضية لتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح أكثر من  مليون طن ألف طن بقيمة نحو 10.6 مليار جنيه وتوفير للمطاحن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم"، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، حيث تم طرح أكثر من 68 ألف طن ذرة صفراء وردة.
 

التموين

البوصة المصرية للسلع

القمح بالبورصة السلعية

بورصة السلع



الموضوعات المتعلقة

تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار.. اعرف التفاصيل

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:06 م

البورصة المصرية للسلع تعقد غدا جلسة لتداول القمح

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:11 م

طرح مليون طن من القمح بالبورصة المصرية للسلع بقيمة 10.6 مليار جنيه.. تداول 82 جلسة لتوفير القمح للمطاحن يساهم فى الحد من ارتفاع أسعار المخبوزات والفينو.. وقريبا طرح سلع جديدة لمواجهة غلاء الأسعار

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:00 ص

البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة الأربعاء لتداول الاقماح

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:22 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة