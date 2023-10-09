البداية كانت بق الفراش.. الجفاف يتسبب فى غزو الجراد لمنازل وشوارع مدريد

فاطمة شوقى

تعانى الدول الأوروبية فى الوقت الحالى من انتشار الحشرات فى المنازل والشوارع ، خاصة "بق الفراش" الذى يثير جدلا واسعا فى عدد من الدول، وفى الوقت الذى تعانى فيه إسبانيا من انتشار البق، ظهرت العديد من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعى من انتشار الجراد أيضا الذى اصبح يوجد فى المنازل ، حسبما قالت صحيفة البيريودكو دى إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عدد من الاسبان نشروا شكاوى لهم بوجود الجراد فى المنازل لأول مرة ، وقال إجناسيو، أحد سكان مالاسانيا، يستعد لترتيب سريره ذات يوم في بداية شهر سبتمبر. في ظلام الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، لامس إصبعه شيئًا لم يتعرف عليه في البداية، مما جعله خائفًا للحظة، بدأ هذا الشيء يقفز حول غرفته في كل مرة حاول فيها إجناسيو إخراجه من النافذ،. وهكذا أدرك وجود الجراد فى منزله.

كما نشر آخر على شبكة إكس "يدخل اثنان او ثلاثة من النافذة يوميا" ، وهو ما يثير حالة من القلق لدى العديد من السكان الإسبان من انتشار هذ الحشرة الصعبة.

وقال فليكس سانتشيز ، مسئول رعاية الحدائق فى مدريد إن "خلال الاسبوعين الماضيين ، نواجه انتشار الجراد فى 5 مناطق فى مدريد، وهم تشامارتن، برينسيسا، تيتوان، توري أرياس وأرتورو سوريا، وهذا ليس شائعا مما يثير القلق.

وتساءلت الممثلة بريسكا ميدينا على تويتر: "لماذا لا يتحدث أحد عن طاعون الجراد في وسط مدريد؟" والحقيقة هي أن هذه الزيادة في أعداد الجراد، والتي لا يعلم بها مجلس مدينة مدريد، لا يمكن وصفها بأنها وباء.

ووفقا للخبراء، فإن الجفاف الذى تعانى منه إسبانيا هى ابرز اسباب انتشار الجراد فى البلاد، حيث تتحرك هذه الحشرات في مجموعات أو مستعمرات، والتي بفضل "درجات حرارة وظروف مناخية معينة، تبقى لفترات قصيرة في مناطق محلية مثل الحقول والمحاصيل"، على الرغم من أنها "نادرًا ما تصل إلى المراكز الحضرية".

ويشيرون أيضًا إلى أن الجراد "يمكن نقلها عن طريق التيارات أو من المناطق الخضراء، مثل المتنزهات والحدائق، بحثًا عن الطعام". يقول فيليكس سانشيز: "في المدن الكبرى، اعتدنا على عدم وجود دورات في الطبيعة، لكنها موجودة".

وقال الخبير خوسيه لوكى لارينا إن هذه الحشرات تستغل فترات الجفاف لتنتشر، كما يحدث في أفريقيا "