الإحصاء: 143.1مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية خلال 10سنوات

كتب مدحت عادل

تسعي الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة .. لذا قدمت الدولة 40.7 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية ( السلع تامة الصنع).

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 13.9 مليار دولار عام 2013.

2. 13.1 مليار دولار عام 2014.

3. 11.2 مليار دولار عام 2015.

4. 10.9 مليار دولار عام 2016.

5. 12.1 مليار دولار عام 2017.

6. 13.3 مليار دولار عام 2018.

7. 13.3 مليار دولار عام 2019.

8. 13.8 مليار دولار عام 2020.

9. 20.2 مليار دولار عام 2021.

10. 21.2 مليار دولار عام 2022.

أعلى عشر دول استيراداً من مصر للسلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:

1. تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار.

2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار.

3. السعودية بقيمة 835 مليون دولار.

4. إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.

5. ليبيا بقيمة 515.7 مليون دولار.

6. الإمارات بقيمة 421.9 مليون دولار.

7. المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار.

8. اسبانيا بقيمة 358.4 مليون دولار.

9. فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار.

10. ألمانيا بقيمة 273.3 مليون دولار.

أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر من السلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:

1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 795.7 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 364.7 مليون دولار.

6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 318.3 مليون دولار.

7. زجاج ومصنوعاته بقيمة 312.7 مليون دولار.

8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 301.4 مليون دولار.

9. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 262.1 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 234.1 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى أن الدولة المصرية قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، والذي بلغ 40.7 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 3.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

2. 2.6 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

3. 2.6 مليار جنيه عام 2015 / 2016.

4. 2.6 مليار جنيه عام 2016 / 2017.

5. 2.6 مليار جنيه عام 2017 / 2018.

6. 4 مليارات جنيه عام 2018 / 2019.

7. 6 مليارات جنيه عام 2019 / 2020.

8. 7 مليارات جنيه عام 2020 / 2021.

9. 4.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.

10. 6 مليارات جنيه عام 2022 / 2023.

وسجل عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 2.7 ألف شركة عام 2012 / 2013.

2. 2.3 ألف شركة عام 2013 / 2014.

3. 2.7 ألف شركة عام 2014 / 2015.

4. 3.1 ألف شركة عام 2015 / 2016.

5. 5.3 ألف شركة عام 2016 / 2017.

6. 7.2 ألف شركة عام 2017 / 2018.

7. 5.8 ألف شركة عام 2018 / 2019.

8. 4.9 ألف شركة عام 2019 / 2020.

9. 5.4 ألف شركة عام 2020 / 2021.

10. 5.2 ألف شركة عام 2021 / 2022.

وبلغت قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 125.2 مليار جنيه بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 4.6 مليار جنيه عام 2012 / 2013.

2. 3.6 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

3. 4.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

4. 6.2 مليار جنيه عام 2015 / 2016.

5. 7.1 مليار جنيه عام 2016 / 2017.

6. 10.3 مليار جنيه عام 2017 / 2018.

7. 17.2 مليار جنيه عام 2018 / 2019.

8. 30.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020.

9. 18.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021.

10. 22.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.

وسجلت قيمة نشاط الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 4.8 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

1. 276.9 مليار جنيه عام 2012 / 2013.

2. 290.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

3. 298.9 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

4. 301.2 مليار جنيه عام 2015 / 2016.

5. 570.6 مليار جنيه عام 2016 / 2017.

6. 597.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018.

7. 614.5 مليار جنيه عام 2018 / 2019.

8. 622.9 مليار جنيه عام 2019 / 2020.

9. 586.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021.

10. 679.4 مليار جنيه عام 2021 / 2022.