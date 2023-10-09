الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C باحتفالية كبرى

كتبت أمل علام تصوير أحمد معروف

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التامين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حلال احتفالية منظمة الصحة العالمية، الصحة قول وعمل اليوم بالقاهرة، إن اليوم كان مهما في وجود الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، والمديرالاقليمى لشرق المتوسط، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ان نحتفل يالعديد من الإنجازات من خلو مصر من فيروس سى والمبادرات الرئاسية وتطبيق التامين الصحى الشامل.

وأضاف، أن الاحتفالية الكبرى التى ستقام مساء اليوم بالقاهرة على سفح الهرم بالقاهرة لإعلان خلو مصر من فيروس سى وتسليمها الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية، سيحضرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء السابقين، والدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، والذى سيسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سى والتي تعتبر أول شهادة تمنح لأول دولة على مستوى العالم، كما سيحرضها قيادات المنظمة في جنيف، وعلماء مصر الاجلاء الذين كانوا لهم الدور في القضاء على فيروس سى وعلى راسهم أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وعدد من الوزراء السابقين الذين ساهموا في القضاء على فيروس سى.

وأوضح، أن كل وزير كان له دور في القضاء على فيروس سى، مشيرا إلى أن وزير الصحة والسكان سيستعرض ما قامت به مصر من انجاز كبير من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة بالأرقام والاحصائيات في القضاء على فيروس سى.والتى اعتبرها العالم تجربة رائدة في مجال مكافحة فيروس سى.

وقال، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إننا سنبدأ الاجتماعات الإقليمية على مستوى إقليم شرق المتوسط عصر اليوم بمقر مكتب المكتب الاقليمى لشرق المتوسط بالقاهرة، والتي تستضيفها مصر وستكون هناك ثمار لهذه الاجتماعات على صحة المواطنين بإقليم شرق المتوسط ومصر، موضحا، إنه سيتم استعراض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال فيروس سى، والمبادرات الرئاسية الأخرى مثل الكشف عن الأمراض المزمنة، والسمنة، والقضاء على قوائم الإنتظار والكشف عن الأطفال المصابين بالتقزم والانيميا وغيرها من المبادرات الأخرى.



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (1)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (2)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (3)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (4)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (5)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (6)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (7)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (8)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (9)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (10)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (11)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (12)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (13)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (14)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (15)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (16)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (17)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (18)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (19)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (20)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (21)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (22)



الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C (23)