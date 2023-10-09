"الأمم المتحدة": نؤكد ضرورة حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

كتب أحمد عرفة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ضرورة حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: لدينا تقارير عن قصف مرافق صحية وأبراجا سكنية في غزة، موضحا أن على إسرائيل حماية المدنيين والبنى التحتية في غزة.

وفى وقت سابق حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات للقاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت المصادر للقاهرة الاخبارية إن مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.