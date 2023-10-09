الأحد.. "الفلسفة فى مصر القديمة" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان "الفلسفة في مصر القديمة "، وذلك يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، الساعة 1.00 ظهرًا، بالشراع الثالث بالمبنى الرئيسي للمكتبة.

يُلقي المحاضرة الدكتور مصطفى حسن النشار؛ أستاذ الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة. وتتناول المحاضرة الإجابة عن أسئلة عديدة حول معنى الفلسفة، ومتى نشأت، وأين نشأت، وهل للمصريين القدماء دور في ذلك؟، والفلسفة مثلها مثل كل مظاهر الحضارة الإنسانية الأخرى، اختراع مصري أصيل. ولدينا أدلة لغوية واصطلاحية على ذلك من رؤى مفكري مصر القديمة؛ فلهم تفسيراتهم لأصل الوجود والعالم التي تتراوح بين المادية المطلقة كما في التفسير الأشموني، والمثالية التي تشهد بقدرة الله الخالق على الخلق من عدمه كما في النص المنفي، ولديهم أيضًا نظرية واضحة في التمييز بين النفس "الروح" والجسم، وإيمان صارم بأن للنفس، وربما الجسم، حياة أخرى يلقى فيها الإنسان الثواب والعقاب على أفعاله الدنيوية، وكذلك لديهم رؤى واضحة تكاد تتفوق على النظريات الحديثة في مجال حقوق الإنسان بصورها المختلفة، مثل حق الحياة، والملكية، والتعليم، وحرية العقيدة، ومجال حقوق المرأة بوجه خاص، وغيرها.

وكذلك لدينا نصوص فلسفية جديرة بالدراسة والتأمل في مجالات التفلسف المختلفة، مثل كتابات "بتاح حتب" التي أسست فلسفة الأخلاق والأخلاق التطبيقية بحق، وكتابات إيبوير وبردياته الجريئة ذات النزعة النقدية في مجال الفكر السياسي، وكتابات نفرروهو في مجال النقد السياسي والتنبؤ بصورة المستقبل، وكتابات وقصائد إخناتون التي امتلأت بالروح التوحيدية الإيمانية وأسست صورة جديدة من المجتمع السياسي المدني، بما فيه من نظم متطورة في العبادة ونسق جديدة للغة والفنون.