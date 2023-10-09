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افتتاح مقرات خدمية و30 منزلا جديدا بوسط سيناء فى ذكرى نصر أكتوبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:30 ص
افتتاح مقرات خدمية و30 منزلا جديدا بوسط سيناء فى ذكرى نصر أكتوبر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تتواصل اليوم الإثنين بشمال سيناء، الإحتفالات بذكرى مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بافتتاح مشروعات خدمية جديدة داخل بنطاق مركزى نخل والحسنة بوسط سيناء.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة الحسنة، ثم الانتقال لمدينة نخل وافتتاح الموقف الجديد، وتسليم عقود 15 منزلا بقرية النثيلة، وتسليم عقود 15 منزلا بنخل، و مبنى لأحد البنوك، ومبنى البريد.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن الاحتفالات بدأت الجمعة بافتتاح وأداء صلاة الجمعة فى مسجد السبيل غرب مدينة العريش، ومخبز للخبز المدعم بمنطقة السبيل خدمة لأهالي المنطقة، وافتتاح 10 عمارات سكنية بحى المساعيد غرب العريش، و4 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام ، و6 عمارات سكنية بحى الريسة  شرق مدينة العريش، وتواصلت السبت بمدينة بئر العبد افتتاح إسكان التلول، ومدرسة التربية الخاصة الفكرية، ودار مناسبات قرية  النجاح، وموقف سيارات قرية 30 يونيو، ووحدة صحية قرية قاطية.

وفى مدينة الشيخ زويد تم إفتتاح مدرسة أبو فرج و مدرسة الخروبة، مدرسة الشلاق، ومدرسة نجع شبانة، وتفقد منشآت توسعات مستشفى الشيخ زويد وافتتاح قسم الأشعة المقطعية، افتتاح مخبز للخبز المدعم.


شمال سيناء

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الحسنة

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