استشارى نفسي: تحدث مع طفلك عن أفكاره وأحداث يومه.. ستندهش

كتبت مروة محمود الياس

اهتمام بطعام وشراب واحتياجات ومتطلبات طفلك أمر فى غاية الأهمية، لكنه غير كاف، بهذه الكلمات أوضح الدكتور أمجد العجرودى استشاري النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، أن الطفل يحتاج إلى الاحتواء اليومي من الاهل، فعليهم الاهتمام باستقطاع وقتا ثابتا يوميا للتحدث معه حول أحداث يومه، هذه العادة أذا ما اعتقادها الأبوين مع الطفل تصبح كفيلة بتعزيز الكثير من الصفات الإيجابية فى الطفل وتعزز من تربيته وتقويمه.

تحدث مع طفلك في كل شئ، ولا تجعله يخاف أو يخجل من اي أمور وأفكار تدور في عقله، فلا تكن معه قاسيا أو تبدي رده فعل عنيفه عند سماع حكاياته وأخطاءه، شعوره بالأمان عند الحديث داعم علاقتكما سويا. ويعزز من ثقته بنفسه وثقته بك ويجعله طفلا قوي الشخصية معتد بنفسه لا يهاب الخطأ ويعترف به ويصححه.

تحدثك وسماعك لأفكار طفلك يوميا تكشف لك جوانب تفكيره، وتكشف لك جوانب يخفيها وأخطاء قد يكون مقدما عليها، وتقويمك له بالحسني والاعتياد علي الحديث بينكما، يجعله أكثر نضجا وقادر علي حل مشكلاتهم بالتحدث والمنطق لا بالعنف.

تحدثك مع طفلك يقوي علاقتكما دون مجهود، وسوف تعتاد علي النقاش، وتبادل الأفكار وتصبحا اصدقاء وتحميها من الخطأ

تحدثك معه يعزز من قدرته علي التعامل مع الآخرين ويشعر بالثقه عند التعبير عن نفسه

تحدثك معه يقلل من نسبة خطأه وتفكيره منفردا، وسيشاركك تدريجيا كل أفكاره حتي الغريبه

سوف تكتشف انت وتندهش من جوانب جديدة تتطور في شخصية طفلك وتكتشف تطوره

استمع له بهدوء، تحكم في غضبك، ودعمه واشرح له التصرف السليم رويدا

إذا سألك طفلك عن تساؤل غريب أو موضوع لا تعرفه، يمكنك من خلال حديثك اليومي معه أن تبث له أفكارا ايجابيه يوميه عن الموضوع بعد بحثك عنه، لكي تتمكن من إيصاله له بشكل جيد

تحدثك معه يحميه من الأفكار السلبية التى يحصل عليها من حديثه مع أقرانه أو أصدقاؤه أو أي شخص آخر