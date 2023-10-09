إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق دنديل، بمركز ناصر ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق دنديل بمركز ناصر ببنى سويف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي ، أحمد جميل، 15 سنة، وبه جروح و كدمات، وأحمد ايمن، 15 سنة، وبه كدمات متفرقة، و حسن معتز ، 25 سنة، وبه إشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و شقيقة هادي معتز، 24 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليمني، و عماد جمال، 30 سنة، وبه كدمات متفرقة ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.