اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين ببنى سويف

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:13 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين ببنى سويف اسعاف- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق دنديل، بمركز ناصر ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق دنديل بمركز ناصر ببنى سويف، وعلى الفور دفع  مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.
 
واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي ، أحمد جميل، 15 سنة، وبه جروح و كدمات، وأحمد ايمن، 15 سنة، وبه كدمات متفرقة، و حسن معتز ، 25 سنة، وبه إشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و شقيقة هادي معتز، 24 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليمني، و عماد جمال، 30 سنة، وبه كدمات متفرقة ويتلقون العلاج  اللازم لهم داخل المستشفى.

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حادث سير

طريق دنديل

مستشفى بنى سويف التخصصي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة