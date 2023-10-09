إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه الصف وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث بالكامل.