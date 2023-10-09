إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة المنصورية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب شخصين جراء انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها في ترعة المنصورية، على طريق أجا المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم انتشالهما بمعرفة الأهالي، ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة المنصورية، بالقرب من قرية شيوه دائرة المركز، في اتجاه المنصورة.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من : إيناس ق.أ. 40 عاما، مقيمة بالمنصورة، ومحمد و.ع.ال. 20 عاما، مقيم بطلخا، وتم انتشالهما بمساعدة الأهالي ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وبالفحص تبين إختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدي إلي إنقلاب السيارة في الترعة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

