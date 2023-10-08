محافظ أسوان يتابع تطوير المناطق الأثرية في الشواربي والطابية.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية، كما تابع أعمال الرصف الجارية، والتى تشمل شوارع الشواربى الجديد وخلف الطابية وسنية طه وشرق البندر بأطوال 3 كم، والمخطط نهوها نهاية الأسبوع الحالى، على أن يتم تخطيط ساحات الإنتظار لإستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن ذلك يتوازى مع إنهاء باقى مكونات مشروع التطوير للمنطقة ، والتى تشمل البوابات والأسوار واللاندسكيب ، على أن يتم عمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لإستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية للمنطقة .

وفى نهاية جولته بالشارع الجديد قام محافظ أسوان بضبط أحد مركبات التروسيكل التى تقف فى الممنوع أمام مدخل مسجد الحاج حسن حيث وجه بمصادرته ، مع مصادرة البضائع المحملة عليه بالكامل لصالح إحدى دور الرعاية الإجتماعية.

وشدد محافظ أسوان، على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة.

من ناحية أخري كان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع اللجنة العليا للسياحة فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسياحة.

وعقب استماعه لمختلف المطالب والمقترحات والتحديات ، أكد اللواء أشرف عطية على أهمية التدخل المباشر لكافة الجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والارتقاء بصناعة السياحة باعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالمى.