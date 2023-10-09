أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1639 طفلا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم الموافق 9 أكتوبر، تأثر أكثر من 1639 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 506 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1133 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ489 حالة، وتليها خاركييف بـ303 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 129 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.