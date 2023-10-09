أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1639 طفلا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى اليوم الاثنين، مقتل 506 أطفال وإصابة 1133 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم الموافق 9 أكتوبر، تأثر أكثر من 1639 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 506 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1133 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.
وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ489 حالة، وتليها خاركييف بـ303 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 129 حالة.
وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفى سياق متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين أن القوات الجوية الأوكرانية شنت، 3 ضربات على مجموعات من القوى البشرية والمعدات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت 3 أنظمة مدفعية واثنين من الرادارات ومجموعتين ومستودعين للذخيرة..وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية حققت نجاحًا جزئيًا في إقليمي زابوروجيا ودونيتسك.
وأضاف البيان أن "قوات الدفاع الأوكرانية تحتفظ بوضعها الدفاعي في شرق وجنوب أوكرانيا، بينما تواصل العمليات الهجومية في منطقة ميليتوبول وتقوم بجهود هجومية على محور باخموت، مما يؤدي إلى إضعاف العدو وتحرير الأراضي المحتلة مؤقتًا خطوة بخطوة".
وتابع أن 37 اشتباكًا قتاليًا وقعوا خلال أمس بين الجيشين الأوكراني والروسي، وفي الإجمالي، شن الروس 6 غارات جوية و29 صاروخًا على مواقع القوات الأوكرانية والعديد من الأهداف المدنية.
وفي السياق، ذكر معهد دراسات الحرب الأمريكي، أن القوات الروسية تقوم بتلغيم المناطق التي تم تطهيرها سابقًا في منطقة الحرب بزابورويجيا.
ونقلت "يوكرينفورم" عن بيان المعهد إن القوات الروسية تكثف جهود تلغيم الأراضي بالقرب من قريتي روبوتاين وفيربوف، كما تحاول تقييد القوات الأوكرانية في مناطق الجبهة الأبعد عن الجزء الغربي من منطقة زابوريجيا.
وأشار المعهد، إلى أن القوات الروسية تقوم الآن بإعادة زرع الألغام في المناطق التي تم تطهيرها سابقًا على خط روبوتين-فيربوف، كما كثفت القوات العمليات الهجومية التكتيكية في عدة مناطق من الجبهة خارج منطقة زابوريجيا من أجل تشتيت الدفاعات الأوكرانية وتقسيم الاهتمام الأوكراني.
وقال المتحدث باسم مجموعة قوات تافريا العقيد أولكسندر شتوبون، إن الروس يحاولون تثبيت القوات الأوكرانية في اتجاهي أفدييفكا ومارينكا ومنعهم من نشر الاحتياطيات في اتجاه زابوريجيا.
وواصلت القوات الأوكرانية عمليات الهجوم المضاد بالقرب من باخموت وتقدمت قليلاً في غرب منطقة زابوريجيا خلال اليوم الماضي.
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