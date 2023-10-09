أسعار الدواجن فى مصر اليوم الإثنين.. الكيلو بـ69 جنيها بالمزرعة

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى مصر، اليوم الاثنين، تراجع محدود بحوإلى جنيهين تسليم أرض المزرعة، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزارع 69 جنيها مقابل 74 جنيها قبل أسبوع من الآن بعد تحرك الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب مع دخول المدارس.

وأشارت شعبة الدواجن إلى أن سعر كيلو الدواجن للمستهلكين يسجل 80 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين وسط زيادة فى الطلب خلال ألفترة الحالية الأمر الذى يساهم فى تحرك الأسعار

وبلغ سعر الساسو 91 جنيها وبلغ سعر ألفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيها وتحرك سعر الكتكوت الأبيض إلى 30 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيها فى تدأولات اليوم.

وتحرك سعر كرتونة البيض البلدى 130 جنيها للكرتونة فى المزارع مقابل 136 جنيها وكرتونة البيض الأبيض 128 جنيها والبيض الأحمر 130 جنيها، وتصل الأسعار للمستهلك بزيادة 10 و15%.