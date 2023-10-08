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الدواجن تسجل 69 جنيها للكيلو فى المزرعة و80 للمستهلك

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:50 ص
الدواجن تسجل 69 جنيها للكيلو فى المزرعة و80 للمستهلك الدواجن
كتبت أسماء نصار

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سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 69 جنيهًا فى المزرعة وللمستهلك ما بين 77- 80 جنيهًا بحسب كل منطقة، والساسو 97 جنيهًا وللمستهلك بـ105 جنيهات، والبلدى بـ105 للكيلو من المزرعة.
 

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 133 مليون دولار.

 

وأضاف وزير الزراعة أن الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالى 63 مليون دولار وحوالى 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 6 مليون دولار ليكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالى مبلغ 3.7 مليار دولار .

 

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

 

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

 


الزراعة

الاعلاف

اسعار الدواجن اليوم

مستلزمات الاعلاف



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