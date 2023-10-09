اليوم السابع
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أخبار مصر.. رئيس الوزراء: انخفاض أسعار 7 سلع بداية من يوم السبت بنسبة 25%

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:00 م
أخبار مصر.. رئيس الوزراء: انخفاض أسعار 7 سلع بداية من يوم السبت بنسبة 25% رئيس الوزراء

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تخفيض 7 سلع أساسية من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

الرئيس السيسى: الدولة سخّرت كل الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، مقدماً التهنئة لمصر وموضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.
 

مدير الصحة العالمية يسلم الرئيس السيسى شهادة المستوى الذهبى للقضاء على فيروس C

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.
 

رئيس الوزراء: انخفاض أسعار 7 سلع بداية من يوم السبت المقبل بنسبة 25%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج  لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
 
 

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنشر فيديو لاستقبال عدد من الكيانات السياسية والحزبية

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، فيديو لاستقبال الحملة، أمس الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ممثلي عدد من الكيانات السياسية والحزبية وهم: حزب حماة الوطن، حزب مستقبل وطن، حزب التجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

ضبط 8 أشخاص يزورون توكيلات لمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بـ4 محافظات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

 

وزارة الصحة: نجحنا فى تشخيص وعلاج 5 ملايين حالة مزمنة بفيروس سى

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تتسلم مساء اليوم، شهادة من منظمة الصحة العالمية تفقيد خلوها من فيروس سى، مضيفة: مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنه بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى .
 

وزير الكهرباء: نجحنا فى خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة نجحت فى خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء خلال عام 2023 بنسبة بلغت 20%، حيث إن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام عام 2015، و بلغ متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 172 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة.
 

الأهرامات تشهد تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس C باحتفالية كبرى

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التامين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حلال احتفالية منظمة الصحة العالمية، الصحة قول وعمل اليوم بالقاهرة، إن اليوم كان مهما في وجود الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مديرعام منظمة الصحة العالمية، والمديرالاقليمى لشرق المتوسط، وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ان نحتفل يالعديد من الإنجازات من خلو مصر من فيروس سى والمبادرات الرئاسية وتطبيق التامين الصحى الشامل.

 

"هيئة الكتاب" تعلن فتح باب الاشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الـ 55

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك فى الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

مرفق الكهرباء: مصر أول دولة فى العالم تصدر تراخيص للمستثمرين خلال 15 يوما

كشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز أحدث طفرة غير مسبوقة فى إدارة التراخيص اللازمة للقطاع الخاص لإنتاج وبيع الطاقة، كاشفا أن مصر الدولة الوحيدة التي تصدر ترخيص للمستثمرين خلال 15 يوما من تقديم الطلب.
 

مكتب التنسيق يعلن ترشيحات الثانوية الأزهرية المقبولين بالكليات والمعاهد

‏أعلى مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن الانتهاء من ترشيحات الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للقبول بعدد من الكليات الجامعية بالتعليم العالى والمعاهد العليا.
 

المتحدث باسم جيش الاحتلال: الوضع قاتم و7 أكتوبر أسوأ يوم فى تاريخ إسرائيل

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس تحديثا عن استجابة إسرائيل للهجوم الفلسطيني غير المسبوق الذى تعرضت له يوم السبت الماضى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، قال كونريكوس إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.

 

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء فى غزة لـ560 وإصابة 2900 آخرين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي منذ يومين لـ 560 شهيدا وإصابة 2900 آخرين، ونزوح حوالي 80 ألف فلسطيني يتواجدون الآن في 71 مركز إيواء بمختلف محافظات غزة.

 

غدا فرص أمطار بالسواحل الشمالية وانخفاض بالحرارة والعظمى بالقاهرة 30

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 

 


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