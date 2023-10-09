أخبار الاقتصاد اليوم.. رئيس غرفة القاهرة: زيادة معروض السلع يؤدى لضبط السوق

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 9-10-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته غرفة القاهرة التجارية حول جهود توفير السلع لاستقرار الأسواق في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

رئيس غرفة القاهرة: زيادة معروض السلع وتنوع منافذ البيع يؤدى إلى ضبط السوق

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ان المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الانتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابى علي استقرار الأسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة الذي يزداد يوما بعد الاخر.

وزير البترول: مصر تلعب حالياً دوراً حيوياً كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ( UGDC ) وشركة تي سي اى سنمار الهندية للكيماويات، والتي تهدف للتعاون بين الجانبين حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بإستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط ذات المستوي العالمي لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام.

23.2 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر يوليو 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.93 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 23.2٪.

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.27% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

22.6 % زيادة فى قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2022 / 2023‏

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافـــق 9 أكتوبر مـن كل عام ويــوافق هذا تاريـخ تأسيــس الإتحاد البريدي العالمـي الـذي أنشئ عام 1874، ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2225 جنيها للجرام عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 30 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2225 جنيها بمستهل تعاملات الأسبوع على خلفية ارتفاع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1850 دولار.

لو حاجز في مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة.. اعرف موعد استلام وحدتك

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى ) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 10/10/2023 .

أسعار النفط تسجل 88.76 دولار لخام برنت و87.02 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 88.76 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.02 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم بنحو 4 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.