120 قتيلا وأكثر من ألف مصاب إثر زلزال ضرب أفغانستان

ونقل موقع "npr" عن عشاري قوله بأن زلزالين قويين هزا أجزاء من غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأظهرت صور تداولها الصحفيون الأفغان قرية واحدة على الأقل تحولت إلى أنقاض بعد سلسلة من الزلازل التي دمرت منازل حجرية وطينية في غرب البلاد، فيما أظهرت صور أخرى جثثا متناثرة ومغطاة، وكان من بينهم أطفال.

وقال عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هيرات، إن خمسة منازل على الأقل انهارت ظهر أمس، وأضاف: "كل الناس خرجوا من منازلهم، فالمنازل والمكاتب والمتاجر كلها فارغة، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل، لقد كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال".

وسجل الزلزالان قوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وتعتبر هرات التي ضربها الزلزال، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان وتقع على بُعد 75 ميلاً شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلازل.

ونقلت حكومة طالبان الأفغانية بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، فيما كانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن 320 شخصا على الأقل قتلوا، لكنها أضافت لاحقا أنه لم يتم التحقق من هذا العدد.

من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن زلزالين وقعا بلغت قوتهما 6.3 درجة، أعقبتهما هزات ارتدادية، وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان على موقع "إكس": "أرسلنا أدوية وإمدادات طبية إلى المستشفيات لدعم علاج الجرحى، ومستودعاتنا جاهزة لتوفير أدوية إضافية حسب الحاجة".