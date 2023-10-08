وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس البياضية ويدعو للبعد عن الدروس الخصوصية.. صور

قاد الدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولة لمتابعة بعض من مدارس إدارة البياضية التعليمية، حيث تفقد مدرستى "البياضية الإعدادية بنات" و"عمار بن ياسر للتعليم الأساسي"، وأشاد بمستوى الانضباط داخل مدرسة البياضية الإعدادية بنات، كما أجرى حوارًا مع الطالبات، حيث دعاهم إلى البعد عن الدروس الخصوصية لما تسببه من هدر لوقت الطالب وتكلفة مادية لأسرته.

وأوضح الدكتور صبرى خالد عثمان، أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى قدمت بديلًا أزكى وأجدى، إذ أنشأت مجموعة قنوات "مدرستنا"، والمكونة من ثلاث قنوات للمراحل الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتى تبدع فى تقديم المحتوى التعليمى، خروجًا من القوالب التقليدية، مضيفًا أن هذه القنوات نبع صافٍ لمن أراد التعلم عن بعد، أما هواة التعليم عن قرب فقد وفرت لهم الوزارة "مجموعات الدعم المدرسي" والتى تقدَم للطلاب بأجور رمزية.

فيما اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم، مع مديرى الإدارة التعليمية ومسئولى الماليات بالمديرية وبالادارات التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحث مع مسئولى الماليات بعض التحديات التى تتعلق بالشئون المالية، والتى تعوق الطريق أمامهم، وناقشهم فى بعض من الحلول المقترحة لها، من أجل تسيير العمل بسلاسة أكبر فى الأمور المالية.

وأصدر وكيل التعليم، توجيهاته بضرورة ضبط مواعيد صرف المستحقات المالية للمعلمين فى وقتها دون أدنى تأخير قدر المستطاع، كما وجه خالد بضرورة التعامل بروح التعاون وعلاقة الود مع المعلمين أو الإداريين وكل من يعمل تحت مظلة التربية والتعليم، والإجابة عن استفساراتهم بشكل مهني.