اليوم السابع
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"البيئة": مواجهة حرق قش الأرز بكفر الشيخ واستمرار جمع وكبس القش

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 05:00 م
"البيئة": مواجهة حرق قش الأرز بكفر الشيخ واستمرار جمع وكبس القش جانب من المتابعات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة، أن هناك تنسيقا بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمواجهة نوبات تلوث الهواء، من خلال مجموعات عمل مع مسئولي مجالس المدن، ومسئولى الإدارات الزراعية بكفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور محمد رأفت، نائب محافظ كفر الشيخ، للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم ومصانع الطوب، إلى جانب عوادم السيارات.

 

وأضاف رشاد، في بيان له، أنه تابع  سير العمل اليومي لمحاور المنظومة  بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، للوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية ،وضرورة الاستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، مؤكداً أن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم الفنى، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيراً الى أن قش الأرز ثروة لا يجب التفريط فيها، وفي ختام جولته قام بتوجية الشكر لجميع العاملين القائمين على منظومة السحابة السوداء بالإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا.


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