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وزارة الزراعة توجه ‎5 نصائح لمزارعي الأرز .. اعرف التفاصيل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:21 ص
وزارة الزراعة توجه ‎5 نصائح لمزارعي الأرز .. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.  
 
1- استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب. 
 
2- الأرز من المحاصيل الغذائية والتصديرية الهامة في جمهورية مصر العربية ورفع إنتاجية الفدان من هذا المحصول الحيوى واجب قومي. 
 
3 – زيادة محصولك ولو بضعة كيلوجرامات يعود عليك بالرخاء. 
 
4-الزارعة المبكرة خلال النصف الأول من شهر مايو ، وتنفيذ توصيات الحملة القومية لمحصول الأرز للوصول إلى أعلى إنتاجية والتي من أهمها: – زراعة الأصناف المبكرة عالية المحصول – إتباع التوصيات الفنية لكل صنف – التعاون مع مرشدي الأرز ولجان الإشراف العلمي في متابعة المحصول 
 
5-  قش الأرز يزيد من دخلك ، لذا نناشدك باستغلاله بطرق اقتصاديه.
 
 

الزراعة

الارز

محصول الارز

زراعة الارز



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