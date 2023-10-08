وزارة الزراعة توجه ‎5 نصائح لمزارعي الأرز .. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

1- استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.

2- الأرز من المحاصيل الغذائية والتصديرية الهامة في جمهورية مصر العربية ورفع إنتاجية الفدان من هذا المحصول الحيوى واجب قومي.

3 – زيادة محصولك ولو بضعة كيلوجرامات يعود عليك بالرخاء.

4-الزارعة المبكرة خلال النصف الأول من شهر مايو ، وتنفيذ توصيات الحملة القومية لمحصول الأرز للوصول إلى أعلى إنتاجية والتي من أهمها: – زراعة الأصناف المبكرة عالية المحصول – إتباع التوصيات الفنية لكل صنف – التعاون مع مرشدي الأرز ولجان الإشراف العلمي في متابعة المحصول

5- قش الأرز يزيد من دخلك ، لذا نناشدك باستغلاله بطرق اقتصاديه.