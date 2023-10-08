ننشر أول صور للأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات قبل حصادها الأسبوع المقبل

كتب عبد الحليم سالم

أظهرت الصور الحصرية لـ"اليوم السابع" الخاصة بالأقطان قصيرة التيلة حجم الإنتاجية المتوقعة، وذلك قبيل الحصاد نهاية الأسبوع المقبل بمنطقى شرق العوينات، حيث من المتوقع أن تعادل الإنتاجية نفس إنتاجية العام الماضى، وذلك على الرغم من الظروف المناخية الصعبة في مناطق شرق العوينات.





وفق المصادر فإن زراعات القطن قصير التيلة على مساحة تصل لنحو 1000 فدان تحدت كل تلك الظروف ونبتت بشكل جيد جدا، بما يبشر بإنتاجية عالية لا تقل عن إنتاجية الموسم الماضى بما يتراوح من 9 لـ10 قنطارات للفدان الواحد البالغة نحو 10 قنطارات للفدان وهو ما توضحه الصور التي ينفرد بها اليوم السابع في هذا التقرير .

اضافت المصادر ان الحصاد سيتم نهاية الأسبوع المقبل حيث يجرى حاليا تجهزي الحصادات الالية وتجهيز الأيدي العاملة التي ستشارك في الحصاد المنتظر للمساحة التي تم زراعتها بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.





ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، تحت إشراف الخبير المصرى العالمى الدكتور سعيد عبد التواب، المتخصص في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالاراضى الجديدة ، حيث أن الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وتوضح الصور التي ينفرد اليوم السابع بنشرها معدلات الإنتاج الجيدة جدا للزراعات من الاقطان القصيرة ، والتي حال التوسع فيها ستوفر نحو 2 مليار دولار سنويا واردات مما يمثل نجاحا كبيرا للدولة المصرية التى نفذت تجربة الزراعات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.