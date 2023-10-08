نفوق رأسى ماشية وطيور في حريق بمنزل بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل بناحية قرية عرابة أبيدوس، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وانحصرت التلفيات في نفوق بعض الحيوانات والطيور وبعض المنقولات والغلال والملابس ولا توجد إصابات بشرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بسوهاج بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث خسائر بالأرواح.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بمنزل ملك المدعو أ . ع . يقيم بناحية قرية الحبيل التابع لمجلس قروى عرابة أبيدوس دائرة مركز البلينا نتج عن الحريق نفوق رأسى جاموس، وبعض الطيور وبعض المنقولات بالمطبخ، وكمية من الغلال والملابس ولا توجد خسائر بالأرواح تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء بدائرة قسم ثان سوهاج بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار وذلك بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة بالأرض أثناء المرور.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بشارع 15 دائرة القسم حيث تبين نشوب حريق بكمية من القمامة ومخلفات الأشجار داخل قطعة أرض فضاء علي مساحة ثلاثة قراريط تقريباً ملك المدعو مصطفي م م م 71 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات

وبسؤال مالك الأرض أفاد بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد الماره بقايا سيجارة مشتعلة 00 ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية