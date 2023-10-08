نشرة الحوادث.. القبض على 8 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه وضبط 256 قضية مخدرات

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 8 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه، وضبط 256 قضية مخدرات بحملات مكبرة خلال 24 ساعة.

غسل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص " مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وتبين أن حجم الأموال التي غسلوها 90 مليون جنيه.

تاجر عمله

وفيما نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرتي أمن بنى سويف، أسوان في ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة أهناسيا، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، وضبط (ميكانيكى) بدائرة قسم شرطة ثانى أسوان، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار.

سرقة

نجحت أجهزة الامن بأسيوط في ضبط تاجر خردة و4 آخرين بتهمة سرقة زوايا حديدية خاصة بأحد أبراج الكهرباء بدائرة مركز ديروط، والتى تربط أعمدة البرج مما أدى إلى سقوطه.

حملة مكبرة

في حملة امنية مكبرة نجحت أجهزة الامن في ضبط (256) قضية مخدرات، و(134) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (78155) حكما قضائيا متنوعا.

مخالفات مرورية

وفيما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (46546) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، ضبط (16356) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (564) مخالفة السير بدون تراخيص، (1745) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

أقراص مخدرة

كما نجح رجال المباحث بالجيزة، في ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة، بمنطقة الوراق، اعترف بالإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

سرقة الدراجات

تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات الدراجات النارية ضم (5 متهمين لــ "4 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواه" – صاروخ كهربائى -مقص حديدى).