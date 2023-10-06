اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد المواطنين على استاد أسوان لحضور حفل "وطن واحد" بمناسبة انتصارات أكتوبر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 06:48 م
توافد المواطنين على استاد أسوان لحضور حفل "وطن واحد" بمناسبة انتصارات أكتوبر توافد المواطنون على ستاد أسوان لحضور حفل وطن واحد
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد المواطنون بمحافظة أسوان، على ستاد أسوان الرياضى، والذى يشهد حفل "وطن واحد" بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر، يحيها الفنان محمد رمضان، وفرقة بلاك تيما وعيسى وأسود.
 
واحتشد المواطنون أمام بوابات ستاد أسوان للدخول إلى داخل الاستاد رافعين أعلام مصر.
 
ويحضر الحفل وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى ومحافظ أسوان، أشرف عطية وعدد كبير من المواطنين، يحتشدون بمدرجات ستاد أسوان الرياضى الذى يقام عليه الحفل الفنى، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، والذى يأتى بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".

2081176-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(1)
2081176-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(1)


2159170-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(4)
2159170-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(4)


2640045-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(5)
2640045-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(5)


2970863-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(2)
2970863-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(2)


3732736-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(3)
3732736-توافد-المواطنون-على-ستاد-أسوان-لحضور-حفل-وطن-واحد-(3)


ستاد اسوان

محمد رمضان

حفل محمد رمضان

بلاك تيما

عيسى و اسود

انتصارات اكتوبر

الذرى 50 لنصر اكتوبر

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة