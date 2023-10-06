توافد المواطنين على استاد أسوان لحضور حفل "وطن واحد" بمناسبة انتصارات أكتوبر

واحتشد المواطنون أمام بوابات ستاد أسوان للدخول إلى داخل الاستاد رافعين أعلام مصر.

ويحضر الحفل وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى ومحافظ أسوان، أشرف عطية وعدد كبير من المواطنين، يحتشدون بمدرجات ستاد أسوان الرياضى الذى يقام عليه الحفل الفنى، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، والذى يأتى بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".