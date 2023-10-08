مصرع طفل صدمته سيارة بالمنشاة جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمرعامين ونصف مصرعه بناحية قرية البسطية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج ، وذلك عقب اصطدام سيارة به، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى المنشاه المركزى يفيد بوصول طفل صغير مصاب بإصابات متفرقة بالجسم وتوفى عقب ذلك نتيجة إصطدام سيارة به بدائرة مركز المنشاه.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوصول م . و . ح . عامين ونصف إلى مستشفى المنشاه المركزى جثة هامدة على إثر إصطدام سيارة به مما نتج عنه إصابته التي أدت إلى وفاته تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن طالب يبلغ من العمر 15 سنة مصرع غرقا بترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ انهرى وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي .

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة اشرق يفيد بوفاة طالب غرقا بالترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة أخميم وتم نقل الجثمان للجثمان للمشرحة عقب إنتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بغرق شخص بترعة الفاروقيه دائرة مركز أخميم "تم إنتشال الجثة " بمعرفة وحدة الانقاذ النهرى حيث تبين غرق المدعو أكرم م ي ع 15 سنة طالب ومقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال عم المتوفي المدعو شعبان ي ع ى 34 سنة ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعه المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.