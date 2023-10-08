مصرع شخصين فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخصان مصرعهما بناحية قرية البلابيش قبلى عقب إصابتهما بطلق نارى في مشاجرة بسبب الخلاف على أرض تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا بوجود مشاجرة بناحية قرية البلابيش قبلى وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين تم السيطرة على المشاجرة ونقل المتوفين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة مصرع ه . ض . ع 25 سنة عقب إصابته بطلق نارى بالرأس تم إحالته من مستشفى دار السلام المركزى، مستشفى سوهاج الجامعى، ومصرع س . ا . س 58 سنة عقب إصابته بطلق نارى بالبطن تمة نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، تم التحفظ عللى الجثتين بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعى وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج عامل زراعى يبلغ من العمر 18 سنة مصابا برش خرطوش بالزراع الأيمن وتم إحالته لمستشفى سوهاج الجامعى لإستكمال العلاج اللازم بالمستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى خرطوش بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج وذلك بسبب خلافات مع عمه وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود إشارة من مستشفي البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول المدعو سالم ح ن س 18 سنة عامل زراعي – ومقيم دائرة المركز مصاباً "رش خرطوش بالذراع الأيمن"، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصاب اتهم عمه المدعو أحمد ن س ا 60 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات الميراث.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.